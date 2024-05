Côte d’Ivoire-Deuil : Charles Blé Goudé et Boni Claverie auprès de la famille de Bédié

Charles Blé Goudé, président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) et Danièle Boni Claverie, fondatrice de l’URD (Union républicaine pour la démocratie) ont présenté leurs condoléances à la famille de feu Henri Konan Bédié le jeudi 30 mai 2024.

Charles Blé Goudé, tout comme Danièle Boni Claverie, n’a pas voulu rester en marge des obsèques d’Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan.

Ainsi, le premier responsable du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) et la présidente de l’URD (Union républicaine pour la démocratie) se sont rendus à Daoukro, la ville natale de l’ancien président ivoirien, le jeudi 30 mai 2024 afin de présenter leurs condoléances à la famille explorée.

Outre Charles Blé Goudé et Danièle Boni Claverie, des délégation venues des districts des Lagunes, des Montagnes, du Zanzan, mais aussi le personnel politique et administratif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ont pris part à la cérémonie de présentation de condoléances et de dons.

Henri Konan Bédié sera inhumé le samedi 1er juin 2024 à Pépressou, son village natal.