Côte d’Ivoire : Didi B et sa femme s’offrent une villa

Le rappeur ivoirien Didi B vient d’acquérir une superbe villa d’une valeur de 140 millions de F CFA, une annonce qu’il a partagée sur sa page Facebook.

À l’âge de 31 ans, Didi B, marié depuis un an à l’influenceuse Saraï d’Hologne, est soucieux de sécuriser son avenir et d’éviter les erreurs commises par certains de ses aînés dans l’industrie musicale par le passé. Conscient de l’importance d’avoir une résidence, il s’est récemment offert une superbe maison duplex dans la commune de Cocody, dans le District autonome d’Abidjan.

Le mardi 7 novembre, Didi B a partagé la bonne nouvelle sur sa page Facebook avec des photos de sa nouvelle demeure, en compagnie de son épouse et un écrit : « Nouvelle Acquisition avec bébé. Dieu merci. » Selon certaines informations, la valeur de la villa est de 140 millions de F CFA. Cette maison dispose de six pièces, dont 4 chambres avec salle de bains privative, un grand salon, une salle à manger, une cuisine semi-équipée, des toilettes pour les invités, une buanderie, une salle polyvalente, un garage pour deux voitures, un jardin et un grand balcon.

Les réactions positives n’ont pas tardé à affluer en commentaires, émanant de personnalités telles que son parrain Ibrahim Fama Diabaté, ainsi que des artistes Molare, Yann Bana, Dezy Dokui, de l’animateur Roméo Kouakou, des influenceurs Edith Brou et Juste Crépin Gondo et de son père, Abou Bassa Bomou.