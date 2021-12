Côte d’Ivoire/ Diplomatie : le général Touré Sékou présente ses lettres de créance au Président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Guinée-Bissau, avec résidence à Dakar (Sénégal), le général de corps d’armée Touré Sékou a présenté, le jeudi 25 novembre 2021, ses lettres de créance au Président Umaro Sissoco Embalo, a apris AbidjanTV.net.



Au cours de leur entretien, les deux personnalités se sont félicitées de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent entre leurs deux pays et ont discuté des mécanismes de renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau.

Dans cette perspective, le Président de la République de Guinée-Bissau a proposé les échanges de visites d’Autorités politiques de haut niveau, en commençant par les Chefs d’Etat ivoirien et bissau-guinéen.

Pour sa part, le diplomate ivoirien a suggéré la signature d’un mémorandum d’entente entre les ministères des Affaires étrangères de la République de Côte d’Ivoire et de la République de Guinée-Bissau, telle que recommandée par sa hiérarchie.

La présente cérémonie venait clore une série de présentation de lettres de créance auprès des Chefs d’Etat des cinq pays de la circonscription diplomatique et consulaire de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal.

Touré Sékou est un officier ivoirien, général de corps d’armée. Il a été chef d’état-major des forces armées de Côte d’Ivoire de 2017 à 2018.

