Côte d’Ivoire : DJ Lewis reconnaissant à Le Molare

DJ Lewis, le chanteur Coupé-décalé, a dans un post sur sa page Facebook exprimé sa reconnaissance à Le Molare qui lui a permis d’entrer en studio en 2003 et qui l’a encore aidé en cette année 2024 pour la sortie prochaine de son second opus.

DJ Lewis exprime sa gratitude à Le Molare

Maury Féré Soumahoro alias Le Molare est reconnu dans le milieu du showbiz en Côte d’Ivoire comme un homme généreux. Le chanteur Coupé-décalé fait beaucoup de largesse à ses pairs et à de nombreuses personnes qui ne font pas partie du cercle musical. Bien que le patron de la structure M. Group démontre aux yeux du monde ce qu’il fait pour les autres sur ses différents réseaux sociaux, ceux qui les reçoivent en parlent moins.

Non pas par ingratitude, mais le promoteur de la cérémonie de récompenses des artistes et des acteurs culturels en Côte d’Ivoire, en Afrique et de la Diaspora, PRIMUD n’aiment pas trop les éloges à son endroit. Le chanteur Coupé-décalé ivoirien, DJ Lewis vient de reconnaître publiquement ce que l’ancien compagnon du créateur du Coupé-décalé, feu Douk Saga a fait pour lui.

Dans une publication sur sa page Facebook le mardi 20 février, il a rappelé le grand geste que Le Molare a fait pour lui il y a 21 ans en arrière. ‘’En 2003 ma première fois de mettre les pieds dans un studio, c’était grâce à lui’’, souligne-t-il. DJ Lewis est encore reconnaissant à l’ancien membre de la Jet Set parisienne. ‘’2024 pour l’enregistrement de mon 2ème album qui sortira le 12 Mai prochain, je l’ai sollicité, il n’a pas réfléchi malgré les temps difficiles 1.500.000. Merci, mon vieux pour les conseils en stratégie marketing, pour le réseau. Que Dieu ne cesse de t’élever. Tu seras toujours combattu, mais jamais battu. Quelqu’un qui a toujours aidé les autres’’, précise-t-il.

Raison pour laquelle, il sollicite les uns et les autres à se joindre à lui pour exprimer sa gratitude à celui qu’on appelle aussi dans le milieu musical le boss du Coupé-décalé. ‘’Les gars SVP joignez-vous à moi pour dire merci de toute ma force à ce M. Soumahoro Maury Féré dit le Molare’’, ajoute-t-il.