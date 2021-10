Côte d’Ivoire: Dominique Ouattara offre du matériel médical et une ambulance à Ferkessedougou

La Première Dame a offert une ambulance, du mobilier et du matériel médical au nouveau centre de santé « Dominique Ouattara » du quartier Gare de Ferkessédougou, le jeudi 28 octobre 2021.

Ces dons d’une valeur de 30 millions F CFA sont composés de deux (02) lits de mise en observation, un (01) échodoppler fœtal, deux (02) tables d’accouchement avec barre de protection, huit (08) matelas pour lit de mise en observation, deux (02) fauteuils roulant, quatre (04) chariots de soin, deux (02) réfrigérateurs, six (06) potences, quatre (04) boites d’accouchement, quatre (04) boites de petites chirurgies, deux (02) lampes d’examen, deux (02) pèses personnes adultes, quatre (04) tensions électroniques, quatre (04) thermomètres à infrarouge, quatre (04) fauteuils avec dossier rembourré, quatre (04) bureaux et trois (03) split de 1,5 cv. En plus de ces dons, la Première Dame Dominique Ouattara a offert la somme de 5.500.000 F CFA au personnel du centre de santé et à la population présente en grande nombre. Ce sont donc des dons d’une valeur globale de 35.500.000 F CFA que Madame Dominique Ouattara a offert pour l’équipement du centre et aux populations présentes.

Construit en 2018, le centre de santé « Dominique Ouattara » de Ferkessédougou est composé d’un dispensaire et d’une maternité à même de prendre en charge toutes les pathologies spécifiques au structure sanitaire de premier contact et de réaliser des accouchements.

La cérémonie de remise de ces dons s’est déroulée dans l’enceinte du centre de santé en présence de de M. Téné Birahima Ouattara, Ministre d’État, Ministre de la Défense et Président du Conseil Régional du Tchologo, de Madame Achi Florence, épouse du Premier Ministre et de bien d’autres personnalités.

