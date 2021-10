Côte d’Ivoire: dons de CI-ENERGIES au ministre d’Etat, ministère de la défense

Le jeudi 14 octobre 2021, CI-ENERGIES a offert un important lot de matériel au Ministère d’Etat, Ministère de la Défense en présence de Téné Birahima OUATTARA, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense. Une belle initiative qui imprime un moment d’affirmation du contrat social Armée-Nation via une entreprise citoyenne qui ambitionne de s’inscrire dans la dynamique de l’optimisation de la performance capacitaire de nos valeureux soldats dans un contexte sécuritaire aujourd’hui qui exige beaucoup de moyens et d’efforts pour faire face aux menaces terroristes et autres bandes criminelles. Ce don d’une valeur de 49 296 640 FCFA vise au renforcement des capacités opérationnelles des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme est composé de deux (02) Pick up, deux (02) drones de surveillance à plus de 1000 m de portée, 30 lits pico de campagne, 30 jumelles de vision nocturne et 30 torches rechargeables de longue portée.

