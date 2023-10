Côte d’Ivoire – Douk Saga, 17 ans après sa mort : ses amis lui rendent hommage

Ce 12 octobre 2023, marque le 17e anniversaire du décès de Douk Saga, le pionnier du mouvement musical Coupé-décalé. En cette date commémorative, ses amis et certaines personnalités du monde du spectacle se souviennent de lui avec émotion.

À l’époque de la crise militaro-politique en Côte d’Ivoire, un homme avait apporté un réconfort bienvenu à la population. Il se nommait Stéphane Amidou Doukouré, plus connu sous le nom de Douk Saga. Ce jeudi, marque précisément 17 ans depuis son départ vers le ciel. Grâce à lui et son groupe d’amis de la Jet Set, ils ont su faire aimer le mouvement musical Coupé-décalé aux Ivoiriens, tout en incarnant un style de vie particulier. S’il était encore parmi nous, il célébrerait aujourd’hui son 49e anniversaire.

En cette journée mémorable marquant le décès de Douk Saga, survenu dans une clinique de la capitale du Burkina Faso des suites d’une maladie pulmonaire, de nombreux amis, artistes, personnalités médiatiques et du milieu du showbiz ivoirien lui rendent hommage. Sur les médias sociaux, un ancien ami et membre de la Jet Set, Le Molare, a partagé des photos de lui et de Douk Saga, accompagnées du message “17 PR” suivi d’un cœur emoji.

Depuis ce matin, les chansons emblématiques de Douk Saga résonnent en boucle sur la plupart des stations de radio et des chaînes de télévision cryptées. L’émission “Show Buzz” diffusée sur NCI, animée par Mulukuku DJ, Carina Style et Ozone, a également évoqué les réalisations remarquables de Douk Saga.

Naturellement, l’enfant originaire de Yamoussoukro a réussi à façonner la scène musicale ivoirienne contemporaine, donnant naissance à des artistes du Coupé-décalé tels que Kerozen, Kedjevara, Safarel Obiang, Serge Beynaud, Bebi Philip, pour n’en citer que quelques-uns. Cependant, il est indéniable que le chanteur qui a véritablement propulsé ce genre musical à une reconnaissance internationale est feu Arafat DJ.