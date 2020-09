Côte d’Ivoire: Doumbia major démasque Guillaume Soro en plein jour

Guillaume Soro démasqué en plein jour. La dernière sortie hasardeuse du professeur Major Doumbia semble déstabiliser le président de Génération et Peuple Solidaire (GPS), Guillaume Kigbafori Soro. Selon l’activiste proche du RHDP, le parti du Président Ivoirien Alassane Ouattara, Guillaume Soro, l’ex chef rebelle n’est pas digne de confiance, a appris AbidjanTV.Net.

“Si Soro a réussi à tromper le général Diendere pour le mettre dans les ennuis dans lesquels il se retrouve aujourd’hui, ce n’est pas Bédié qu’il n’arrivera pas à tromper !

En réalité Soro n’a aucun soldat qui le soutient et il le sait , mais il s’appuie sur son passé d’ex-membre de la rébellion pour faire croire à Bédié et aux gens du FPI qu’il peut renverser le régime de Ouattara par un coup de force, qui surviendra à la suite d’une insurrection qui aura pour rôle de décrédibiliser et de delégitimer le pouvoir en place.

La réalité c’est que c’est sur les militants et les soldats proches du FPI et du PDCI que Soro compte, tout en faisant semblant d’avoir des soldats qui pourraient agir pour son compte.

La désillusion de Bédié et des gens du FPI, viendra le jour où ils voudront que Soro agisse. C’est ce jour qu’ils verront qu’en réalité Soro ne faisait que du Bluff et qu’il les a mis en confiance pour les perdre, comme il a perdu Diendere et Bassole en les mettant en confiance.

En ce qui concerne la population, elle doit garder sa sérénité, et ne point avoir peur car Soro ne peut rien faire d’extraordinaire dans ce pays. Il a juste profité de la rébellion dans laquelle il s’est retrouvé, pour voler et s’enrichir, mais en réalité ce n’est qu’un parleur qui a été découvert et il ne représente plus rien de dangereux, car il a été démasqué par tout le monde, a-t-déclaré .

Sapel MONE

