Côte d’Ivoire: Dr Boga Sako Gervais autorisé à sortir du pays après son audience

Ce matin après son audience le président de la FHIDOP, le docteur Boga Sako Gervais lance un message fort et poignant.

« Je suis un homme de Foi et de Convictions !Pour l’Amour de la Côte d’Ivoire, ma Patrie, je me battrai toujours pour les valeurs de Vérité et de Justice à travers les Droits de l’Homme !Ainsi, pour avoir risqué ma vie pour ma Nation et après avoir subi l’exil pendant dix (10) ans, dans la Dignité, je n’accepterais plus jamais – et la grande majorité des Ivoiriens avec moi – que quiconque (qui qu’il soit) ruse avec la Vie et l’Avenir de notre Peuple : la Réconciliation et la Paix en Côte d’Ivoire doivent donc être désormais une priorité absolue pour tous !Et j’ai dit.

