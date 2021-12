Côte d’Ivoire: Dr Boga Sako Gervais parle de Gbagbo en présence de Simone

« Bonjour chers Parents,

Vous qui m’avez soutenu depuis toujours, pendant et après mon exil.

Aujourd’hui, je suis honoré de la présence de la première à ma cérémonie de purification devant mes parents après 10 années d’exil, je pu vous dire que l’exil n’est pas du tout facile, surtout pas pour nous qui étions en poste, fonctionnaire et militant qui, pour une cause que nous avons jugés noble étions obligés de quitter le pays pour causes de menaces intempestives.

Aujourd’hui, je me réjouis d’avoir mener le bon combat pour la cause du Pdt Laurent GBAGBO et pour vous brave Dame, femme de valeur.

Madame la première, je tenais bien avant tout à m’excuser si certains de mes propos concernant votre famille vous ont parfois attristé ou attristé quelque membre de votre famille, je tenais à vous présenter mes excuses. J’ai tellement d’admiration pour VOUS et le Président LAURENT GBAGBO, que je ne peux me permettre de telles dérives.

À ceux qui ne comprennent pas langage et qui gesticulent en m’attribuant des propos insultants à l’égard de GBAGBO, je pu leur dire qu’il n’en rien. LAURENT GBAGBO c’est de l’EXTRAORDINAIRE, son histoire et son vécu en témoignent. Tous les deux, vous avez marqué de par vos empreintes la vie politique ivoirienne par l’instauration de la DÉMOCRATIE.

Quand je parle ne voyez pas la personne du Président Laurent GBAGBO qui est ciblé, mais plutôt ceux qui sont AUTOUR du président Laurent GBAGBO, Oui c’est bien à eux que je m’adresse. J’ai un PROFOND RESPECT pour votre époux et vous même madame la première.

Et si j’ai décidé de vous suivre, c’est pour les Valeurs que vous représenter, car nous avons lutter pour laver vos images respectives à travers le monde sur les plateaux télés, et je trouve inconcevable qu’un JEUNE FILLE de votre parti allume son téléphone et se permette de dire des INSANITÉS à votre endroit. C’est depuis ce jour que j’ai décidé de PARLER et PARLER FORT pour qu’on m’entende.

VOUS ET VOTRE ÉPOUX ÊTES DES ICÔNES QUE NOUS NOUS DEVONS DE PRÉSERVER. »

Dr Boga Sako Gervais a NEBO

Voilà ce qui est claire digne combattant des Droits de L’Homme.

Melv

