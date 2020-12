Côte d’Ivoire : Dr Hakima El Haité, se réjouie de la création du ministère de la Réconciliation Nationale

Reçue en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara, le mardi 15 décembre 2020 à Abidjan, la présidente de l’Internationale Libérale, Dr Hakima El Haité, s’est réjouie de la volonté du Président Alassane Ouattara de créer un ministère en charge de la Réconciliation Nationale, Hakima El Haité a, par ailleurs, réaffirmé la disponibilité de son organisation à contribuer à l’enracinement de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Côte d’Ivoire.

La présidente de l’Internationale Libérale a, en outre, évoqué un futur sommet nord-sud entre les leaders libéraux du Nord et du Sud, ainsi que la création de la libérale Académie, une Académie libérale et démocrate pour former la jeune génération et renforcer les capacités des femmes et des leaders politiques à relever les défis de ce siècle. Notamment, ceux du changement climatique et de la transition digitale.

Selon elle, il s’agira aussi, au cours dudit sommet, de répandre les valeurs de respect des droits humains, de l’égalité des chances, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de respect de l’Etat de droit.

La présidente de l’Internationale Libérale a réitéré les félicitations de la famille libérale au Président Alassane Ouattara pour sa brillante réélection.

