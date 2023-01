Côte d’Ivoire: échange de vœux avec les corps constitués de la nation

À l’occasion de la cérémonie d’échanges de vœux avec les Corps constitués de la Nation, ce jeudi, le Président de la République, Alassane Ouattara, a formulé à l’endroit de ses hôtes et de leurs familles ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour l’année 2023, et s’est réjoui de la consolidation d’acquis importants enregistrés, depuis 2012, en Côte d’Ivoire, dans les domaines politique, économique, social et sécuritaire.