Côte d’Ivoire: EDS appelle à une “grande marche pour la paix et la réconciliation”

Pr Georges Armand Ouégnin, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), a invité à la mobilisation, l’ensemble de l’opposition ivoirienne pour les batailles politiques futures.

Mettre fin au régime du président Alassane Ouattara est l’une des motivations premières de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Samedi dernier devant des milliers de partisans et sympathisants de l’ancien chef de l’ État ivoirien, Laurent Gbagbo, Pr Armand Ouégnin a lancé un appel des plus pressant à l’endroit des populations ainsi qu’à la classe politique.

« Je viens vous dire que l’heure n’est plus aux tergiversations. L’heure n’est plus aux discussions dans les salons. L’heure est désormais à l’action. Aucun sacrifice n’est assez grand pour la paix », a-t-il lancé.

Il a, à cet effet annoncé la tenue, dans les prochains jours d’une grande marche baptisée « Marche pour la paix et la réconciliation vraie en Côte d’Ivoire ». «Frères et sœurs, bientôt, oui très bientôt, un jour nouveau va se lever. Bientôt, nous chanterons et danserons au rythme du tam-tam vainqueur », dira-t-il.

Avant de poursuivre: « (…) Soyez profondément convaincus qu’au soir du 31 octobre 2020, c’est dans la joie, la fête et l’allégresse que le peuple de Côte d’Ivoire réconcilié, célébrera le départ de ce pouvoir RHDP ».

Pouvoir et opposition sont profondément divisés sur plusieurs sujets qui touchent à l’organisation de la prochaine élection présidentielle. Notamment les questions relatives à la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), la modification de la constitution, le listing électoral, le découpage électoral, etc.

