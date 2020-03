Côte d’Ivoire : EDS demande au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour lutter efficacement contre la pandemie

Le lundi 16 mars 2019,le chef de l’Etat , au sortir d’une réunion du conseil national de securité, annonçait d’importantes mesures pour disait-il, lutter efficacement contre la pandemie du coronavirus qui fait des ravages de par le monde.

Cette initiative salutaire dans la forme devrait en principe être soutenue par tous,tant le coronavirus représente un danger certain pour nos valeureuses populations.

Toutefois à la pratique ,nous constatons que le gouvernement Ivoirien n’a fait que faire de la communication.

Ainsi le spectacle qu’il nous a été donné de voir le mardi 17 mars 2020 à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports a été des plus déplorables.En fait le peuple Ivoirien a constaté avec éffroi qu’il n’y avait aucune préparation réelle pour le confinement,que la catégorisation du citoyen était encore d’actualité,que des malades potentiels se sont fondus dans la population avec tout ce que cela comporte comme risque de contamination et qu’aucune stratégie n’avait été élaborée par le gouvernement .

La population Ivoirienne ne sait desormais à quel saint se vouer.

-EDS invite les populations à ne pas ceder à la panique et reitère son appel en leur demandant de respecter scrupuleusement les consignes de prévention de l’organisation mondiale de la santé afin d’éviter la propagation du coronavirus dans notre pays;

-EDS demande au gouvernement Ivoirien de mettre tout en oeuvre pour lutter efficacement contre la pandemie ;

-EDS exige un rapport quotidien des autorités sanitaires pour un bilan permanent de l’évolution du coronavirus dans notre pays;

-EDS recommande enfin au gouvernement d’envisager des mesures d’accompagnement durant cette periode exceptionnelle.

QUE DIEU NOUS GARDE ET BENISSE LA CÔTE D’IVOIRE.

Fait à Abidjan le 19 mars 2020

Pour EDS

Le président

Professeur Georges-Armand OUEGNIN

