Côte d’Ivoire : EDS se renforce suite au dépôt de la candidature de Laurent Gbagbo

Eds reçoit ce jour le soutien et signe un partenariat avec de nombreux mouvements, associations et partis politiques, quelques jours après le dépôt du dossier de candidature du président Laurent Gbagbo.

La plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS)dont le référent politique est le président LAURENT GBAGBO, a procédé le samedi 05 septembre 2020, à son siège provisoire de Cocody Riviera- Anono, à la signature de partenariat avec plusieurs mouvements,associations et partis politiques .

Ce sont au total 14 mouvements/associations et 2 partis politiques qui ont décidé de façon distincte de faire chemin avec la plateforme politique EDS pour le combat de la souveraineté de la Côte d’Ivoire, incarné par le Président Gbagbo Laurent.

” Nous aurons la victoire. C’est pas facile, mais là où on est arrivé là, nous aurons la victoire. Nous sommes obligés d’avoir la victoire dans l’intérêt supérieur du peuple de Côte d’ivoire. ” a lancé le professeur George Armand OUEGNIN, à l’endroit des nouveaux partenaires de EDS.

Selon le président de la plateforme, EDS sera bientôt au pouvoir avec le Président Gbagbo Laurent.

À l’endroit de ceux qui ont peur du retour du Président Gbagbo au pouvoir, s’est voulu rassurant:” À ceux qui ont peur, je dis souvent n’ayez pas peur. Il n’y aura pas de chasse aux sorcières. Il n’y aura pas de règlement de comptes. Ensemble avec EDS au pouvoir et eux dans l’opposition, nous allons gérer ce pays. ” a t-il soutenu.

Il faut noter que, depuis le 31 août 2020, la plateforme EDS a déposé le dossier de candidature de son candidat à la présidentielle d’octobre 2020, le Président Laurent Gbagbo qu’elle compte porter à la magistrature suprême, au soir du 31 octobre 2020. Cependant, EDS exige, la transparence du processus électoral avec un organe dépouillé de tout soupçon, une liste électorale fiable, le retrait de la candidature Anticonstitutionnelle du chef de l’Etat sortant,Monsieur Alassane OUATTARA.

Les 14 mouvements et associations signataires du partenariat avec EDS sont:

-GBAGBO KAFISSA

-VISION 2020 POUR GBAGBO

-2 MILLIONS DE FILLES POUR GBAGBO

-PANEL(PEUPLE D’AFRIQUE NÉ POUR L’EXCELLENCE ET LA LIBERTÉ

-RIFEDS(RESEAU IVOIRIEN DES FEMMES ENGAGÉES POUR LA DEMOCRATIE ET LA SOLIDARITÉ)

-CNOPCI(COLLECTIF NATIONAL DES ORATEURS ET PARLEMENTS DE CÔTE D’IVOIRE)

-ALLOUGBA POUR LAURENT GBAGBO

-(JUV-EDS)JEUNESSE UNIE POUR LA VOCTOIRE DE EDS

-FEMMES COEURS VAILLANTS

-(SYNAPOFU-CI)SYNDICAT NATIONAL DES POMPES FINEBRES DE CÔTE D’IVOIRE

-LA VOIX DU GRAND OUEST

-(CPA-U)CONGRÈS DES PEUPLES AFRICAINS UNIS

-(MGPLS) MOUVEMENT GBAGBO LAURENT POUR LA PAIX ET LA SOUVERAINETÉ

-(MONASP-LG)MOUVEMENT NATIONAL DE SOUTIEN AU PROGRAMME DE LAURENT GBAGBO .

Les 2 partis politiques signataires du partenariat avec EDS sont:

-(SDI)SOCIALE DEMOCRATIE IVOIRIEN

-(CRCI)CONGRÈS POUR LA RENAISSANCE DE LA CÔTE D’IVOIRE.

Pour la circonstance, le Président de EDS était entouré de certains de ses collaborateurs, notamment les vice-presidents SAMUEL HARDING, TEMANIN GEORGES, KONE MEBRA DAVID,du secretaire general par interim TIEHIDE LADISLAS, des sécrétaires opérationnels GNEGBRE JEAN-CLAUDE,GNALA MARTINE, GOUA CARINE et du chef de cabinet ANANGAMAN OLIVIER.

Sapel MONE

