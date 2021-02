Côte d’Ivoire/ Éducation inclusive : Plus de 500 enfants en situation d’handicap à l’école

Promouvoir l’égalité dans l’éducation des enfants en situation d’handicap est le combat de l’Ong société sans barrière de Côte d’Ivoire (Swb-ci). L’école ivoirienne des sourds à yopougon a servi de cadre, ce vendredi 19 février 2021, pour marquer une mi-temps dans le travail qui a été fait depuis le début du projet en 2019. En présence de ces partenaires et des ministères, Yede Sanogo chef du projet « éducation inclusive » a présenté le bilan des activités accomplies au cours des deux dernières années dans le cadre de la lutte pour une éducation inclusive des enfants en situation de handicap. « Le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d’acquérir le savoir, de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation, de s’insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. D’où ces dernières années, nous avons sensibilisé sur les droits des Personnes en Situation de Handicap à l’Education Inclusive dans les communautés où elles vivent; formé des enseignants du Ministère Education Nationale Enseignement Technique et la Formation Professionnelle à l’encadrement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire; preparé l’environnement scolaire ordinaire à l’accueil des enfants en situation de handicap; fait un plaidoyer et lobbying pour l’appropriation institutionnel et technique de l’action ; participé à la réponse éducative face à la pandémie de la COVID-19 » a-t-il expliqué. Poursuivant dans son exposé, il a présenté les réalisations nées grâce au projet de l’éducation inclusive. Il s’agit entre autres de la création de 30 écoles dont 7 pour les enfants non-voyants dans 10 villes (Sud, Centre, Ouest, Est et Nord).

Poursuivant, il estime que “La Côte d’Ivoire a une réponse éducative pour la scolarisation des enfants en situation de handicap; Les familles retrouvent de l’espoir et leurs enfants ont la fierté d’aller à l’école comme les autres ;

PSH en voie d’inclusion dans le système éducatif. Loin d’être un slogan pour paraître bien ; l’inclusion scolaire doit être une réalité palpable pour chaque enfant. De ce fait, la société ivoirienne dans son ensemble doit abandonner ses préjugés et stéréotypes pour aller au-delà des mots, au-delà nos textes, à travers les actions concrètes qui redonnent effectivement le sourire aux enfants en situation de handicap et à leurs familles” a-t-il conclu.

Rappelons que ce sont au total 20 enseignants qui ont été formés en écriture braille et 137 enseignants formés en langage de signe et environ 500 enfants en situation de handicap ont été insérés dans les établissements sur tout le territoire ivoirien.

