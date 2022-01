Côte d’Ivoire / éducation nationale : la ministre Mariatou Kone prend des décisions

Le système éducatif ivoirienne connait un réaménagement ce jeudi 6 janvier 2022

1- Le retour de la dictée classique.

2- Le retour des coefficients par discipline

Français mathématiques 3, Anglais 2 Et les autres 1 au 1er Cycle.

3- L’annulation du droit de passage automatique d’une classe à une autre.

• Il faut avoir désormais soit 10/20 ou 5/10

4- La répartition du temps d’apprentissage.

• 50% pour français, 40% pour les mathématiques et 10% pour le reste des matières.

5- La gratuité du recrutement au cp1 et au préscolaire.

• Désormais on ne paye rien a l’inscription à la maternelle et au cp1

• Pour les fournitures il faut donner la liste des fournitures aux parents.

6- L’organisation de compositions programmées et compositions mensuelles au niveau de la circonscription.

• 2 compositions pour le cm2 et 4 pour le cp1 au cm1) et les compositions mensuelles. .

7- L’instauration de 3 années de formation dans les cafop.

• 2 ans au Cafop et 1 an pour le stage encadré

8- L’Interdiction de vente de documents dans l’enceinte de l’école.

9- L’interdiction de cotisations

• Les cotisations exceptionnelles imposées aux parents d’élèves et les frais annexes sont supprimés

10- L’Instauration d’une évaluation annuelle des établissements privés

Le thème de l’année scolaire 2021-2022 est : <<SOYONS DES CITOYENS RESPONSABLES POUR UNE ÉCOLE DE QUALITÉ >>BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS !

