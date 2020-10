Côte d’Ivoire: EDWIN ANOMA, Président de l’Alliance de la Jeunesse pour la Paix (AJEP)

EDWIN ANOMA, President de l’Alliance de la Jeunesse pour la Paix (AJEP) lors du Meeting de lancement officiel hier à Yopougon.

“Quand des jeunes vont dans des bars acheter des bouteilles de champagne à coût de millions on ne cherche pas qui est leur parrain.

Mais dès qu’un groupe de jeunes prend ses responsabilités et engage un combat pour la paix et la démocratie on leur demande qui est leur parrain. Prenez la jeunesse ivoirienne au serieux.

Vous êtes venus ici vous n’avez pas vu d’autorités ou de parrain. Notre Parrain c’est la paix et ce qui nous motive à investir dans ce combat c’est notre attachement à la Côte d’Ivoire”

