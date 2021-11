Côte d’Ivoire : Emblème du PPA-CI dévoilé lors de son secrétariat général présidé par le président Laurent Gbagbo

L’Emblème du PPA-CI vient d’être dévoiler.

Ce lundi 22 novembre 2021, un secrétariat général présidé par le président Laurent Gbagbo s’est tenu à l’ex-QG de Campagne – Attoban. A l’issue de cette rencontre , l’Emblème du PPA-CI a été rendu publique.

L’on peut voir, deux mains entrelacées et en cerclées en plein cœur de la carte d’Afrique, sur les deux mains est inscrit l’initial du nom du parti, PPA-CI, et le nom complet dans un cercle plus grand qui prend en compte la carte et les mains entrelacées.

Ci-dessous le logo du parti.

Pour rappel, le PPA-CI a été présenté officiellement le dimanche 17 octobre 2021. À cette occasion, Laurent Gbagbo a pris la parole en tant que premier président dudit parti.

