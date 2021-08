Côte d’Ivoire/ Emission sur la promotion du viol: NCI s’excuse

Communiqué :

“NCI (la Nouvelle Chaîne Ivoirienne) tient avant toute chose, à présenter officiellement ses excuses à tous pour le choc provoqué par une des séquences de l’émission LA TÉLÉ D’ICI VACANCES, diffusée ce jour sur son antenne et particulièrement aux personnes victimes de viol qui ont vu leurs blessures se rouvrir du fait de cette séquence. L’animateur du programme, Yves De Mbella, va d’ailleurs présenter des excuses publiques sur son compte Facebook.

NCI tient à rappeller son engagement constant depuis son lancement pour la promotion de la femme. Le grand nombre d’employées et la mise en onde de l’émission quotidienne “LES FEMMES D’ICI “, qui valorise les femmes et leurs succès, en sont les preuves.

Nous rassurons tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices de notre ferme volonté de poursuivre notre mission qui est d’œuvrer pour la promotion de la femme et pour la lutte contre les inégalités basées sur le genre.”

Rappelons que NCI a diffusé en direct une émission très peu appréciée du grand public, une émission portant sur viol démontré par un ex violeur.

Voici le script des échanges entre Yves De Mbela et l’ex violeur :

Animateur : Bon voilà une go. Par exemple comment tu fais? Comment tu L’ATTAQUES? De devant ou derrière ? Montre-nous comment tu faisais?

Ex-violeur: Souvent on fait semblant de saluer et on se dépasse. Dès qu’on arrive, on ATTRAPE LE COU… c’est là on ATTRAPE et puis on PRESSE LES SEINS de telle sorte que…

Animateur: On PRESSE LES SEINS….!

Ex-violeur: Oui oui

Animateur : Mais ça peut L’EXCITER.

Ex-violeur: Ça peut L’EXCITER.

Animateur : Oui

Ex-violeur: On la fait TOMBER!

Animateur : Et tu touches son SEXE🤭?

Ex-violeur : Oui “forcer”, ce que je fais, je touche son SEXE et puis je la fais TOMBER simplement🤭.

Animateur: Attends enlève le truc, attends on va enlever là.

Ex-violeur: Si elle est seule, c’est que je suis déjà VAINQUEUR. ………

Mon commentaire

Le buzz est entrain de détruire nos belle Côte d’Ivoire. Et si les jeune qui d’avantage tournés vers le fantasme s’en servaient dans leur quotidien, que deviendra notre société? Le viole de nos sœur, Femme sera récurent. NCI est suivie par des millions de téléspectateurs partout dans le monde. Je trouve honteux ce genre d’émission.

Sapel MONE

Comments

comments