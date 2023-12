Côte d’Ivoire : Emmanuelle Kéïta demande de l’aide et la toile s’enflamme

Emmanuelle Kéïta a fait une sortie surprenante sur sa page Facebook le jour de la fête de Noël. L’influenceuse ivoirienne a sollicité l’aide de ses abonnés. Elle a lancé une cotisation pour réaliser un projet de pâtisserie.

L’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Kéïta a fait une demande inattendue sur sa page Facebook à ses nombreux followers dans la journée de la fête de la nativité à travers un post. ‘’Fin 2023 ! EKland, je veux, pour la première fois, voir votre puissance financière. Je veux ouvrir la plus grande pâtisserie à Abidjan ! Êtes-vous prêts à me l’offrir ? On se fixe 100 mille euros (NDLR : 65 693 440,18 Francs CFA). On cotise ?’’, demande-t-elle.

Très rapidement, certains internautes vont jusqu’à avancer que la présentatrice de l’émission de mode ‘’Mood’E by EK’’, sur NCI, est une ‘’élève’’, de Camille Makosso dont celui-ci est doué dans l’art de la marmaille. ‘’Emmanuelle Keïta la marmaille. Gamme du Général Camille Makosso’’, ‘’On te rend milliardaire pendant que nous on galère, Ok’’, ‘’Pauvre Ekland votre vieille mère veut s’enrichir avec vos maigres moyens Eeeh.

Une élève de Makosso’’, ‘’C’est un championnat compliqué l’adversaire est binguiste elle vient avec une nouvelle stratégie d’escroquerie donc restons sur la position d’ivoiriens vigilants’’, pouvait-on lire.

D’autres vont faire une comparaison avec Emma Lohoues qui n’a pas eu l’aide de personnes pour monter son entreprise Empire 17. Emmanuelle Kéïta réplique automatiquement avec cette réponse : ‘’The corsetery et EK ACADEMY l’aide de qui ??? Vous vous pressez toujours… la suite fera rire’’.

Pendant que des abonnés, avec plus de lucidité pensent que l’influenceuse veut juste les titiller en faisant cette demande surprenante. Sinon, son projet de pâtisserie est déjà prêt. ‘’Quand notre Queen parle comme ça c’est que c’est déjà ok’’, ‘’EK plaisante, elle a déjà fait sa pâtisserie c’est une surprise d’un bim de 2024’’, ‘’Je sens qu’elle prépare quelque chose de lourd cette nouvelles années ses projets sont déjà en route amen’’, réagissent-ils. On attend de voir ce à quoi mijote celle que ses fans ont surnommé la ‘’Queen’’.