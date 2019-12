Côte d’Ivoire: en déjouant le mandat d’arrêt contre lui, Guillaume Soro a-t-il infiltré le RHDP ?

Guillaume Soro a-t-il infiltré le RHDP ? En tout cas, il vient de gagner une première bataille contre Alassane Ouattara, selon ‎Letissia Nguessan II‎.

À mon humble avis, Guillaume Soro vient de gagner une première bataille contre le président Ouattara. Pourquoi et comment ?

1/ Guillaume Soro, qui a déclaré qu’il a des amis infiltrés au RHDP-Unifié et dans le service secret ivoirien, était certainement conscient du mandat d’arrêt à son encontre et qu’il ferait l’objet d’arrestation une fois en Côte d’Ivoire.

Il était donc dans une démarche de provocation et de pousser le pouvoir à bout et se découvrir.

Sinon, avait-il besoin de faire des tapages pour son retour en Côte d’Ivoire, au point de louer un jet privé qui ferait objet d’assaut comme il le dit lui-même dans un tweet ?

Sur ce premier point, il a gagné la bataille car il se présentera désormais comme une victime.

2/ Dans une de ses publications, Soro déclare que Ouattara se vante d’avoir le soutien de la France. Or, aujourd’hui les Africains se braquent contre l’attitude de la France en Afrique, au point où le service secret français annonce qu’un sentiment contre les gouvernants Français est en train de naître. C’est une occasion pour Soro de dire aux Africains et à d’autres pays internationaux comme la Russie, que la France d’Emmanuel Macron n’en a rien foutre avec la démocratie en Côte D’Ivoire.

3/ Il fallait pousser le pouvoir à la faute pour donner les arguments à l’opposition de réagir comme c’est le cas actuellement en Guinée. Maintenant que des Députés et proches de Soro sont interpellés et que tous les meeting interdits jusqu’à nouvel ordre, que reste t-il à l’opposition de faire avant les élections présidentielles de 2020 ?

Évidemment le camp Soro et ses alliés organiseront des meetings de dénonciation des sit-in,etc. Ainsi l’opposition (le PDCI et ses alliés) décidera de soutenir un allié et se retrouvera soit dans la rue, soit en prison. Autre aspect, Soro a aujourd’hui des arguments pour dire que le Président Ouattara met tout en œuvre pour écarter ses adversaires politiques. Le cas Gbagbo Laurent, Blé Goudé et lui-même Soro.

Lisez bien son dernier post, il dit et je cite :

« Déjà en septembre 2019, suite aux révélations d’un sondage qui établissait mon avance en cas de la tenue de l’élection présidentielle, la décision avait été prise de m’écarter de la course » fin de citation. Ainsi, il devient un candidat à écarter. J’avoue que je n’aimais pas certaines pratiques de la FESCI mais sur ce coup, à moins d’avoir tort je vous respecte militants de la FESCI. La tactique de Soro a vraiment payé pour cette première phase.

Lire sur Yeclo

Comments

comments