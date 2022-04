Côte d’Ivoire: en mai 2022, le Femua va faire vibrer les amateurs de musique

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de musique à Abidjan. Le prochain Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) se tiendra du 10 au 15 mai prochain. Des concerts, une douzaine d’artistes et toujours une vocation sociale à un festival qui en est à sa quatorzième édition.

Le rappeur français Youssoupha, le Tanzanien Diamond Platnumz, la Gabonaise Shan’L… Pendant cinq jours, une douzaine d’artistes se produiront sur scène sur le traditionnel site de l’Institut national de la jeunesse et des sports d’Abidjan, en bord de lagune, à L’institut français, mais aussi à San Pedro cette année. Le port de l’ouest ivoirien accueillera notamment le concert de clôture.

Vocation sociale

A l’affiche encore, les stars ivoiriennes du moment : Yodé et Siro, Suspect 95 ou Debordo Leekunfa notamment et sans oublier bien sûr, les patrons du festival Magic System.

Mais le Femua, c’est aussi et surtout une vocation sociale. Pour A’Salfo, l’organisateur du festival, « nous allons pouvoir inaugurer deux écoles à la rentrée prochaine. Et une troisième école sera inaugurée dans le même courant, ce qui portera le nombre d’écoles Magic System à neuf. Les premiers élèves de la première école Magic System sont en licence à l’université. Donc, il y a eu plus de 8 000 enfants qui ont été scolarisés dans nos écoles ».

Cette année, le pays invité est la RDC en mémoire – notamment – de Papa Wemba, le géant de la rumba congolaise, fauché sur la scène du Femua il y a six ans.

Melv

Comments

comments