Côte d’Ivoire : en moins d’une semaine le CNT se dissout, Pascal Affi et Albert Mabri en fuite sont activement recherchés

Pascal Affi N’Guessan, président du FPI et Abdallah Albert Mabri Toikeusse, président de l’UDPCI membres fondateurs du Conseil national de transition président en fuite sont activement recherchés.

Le Procureur de la république, Adou Richard Christophe a donné l’information à la presse cet-après midi au cours d’une rencontre à Abidjan comme constaté sur place par le confrère KOACI.

“Pascal Affi N’Guessan, Abdallah Albert Mabri Toikeusse. Plusieurs autres personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées.”, a-t-il précisé.

Selon la même source d’information,le Procureur a également déclaré que l’enquête ouverte permettra d’interpeler toutes les personnes ayant participé à quelque degré que ce soit à la création du CNT.

” Cette enquête va s’étendre sur l’ensemble des localités où ces faits d’une particulière gravité ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices”, a mentionné, Adou Richard-Christophe.

Le Procureur de la république a également annoncé que, dans le cadre de l’enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 03 novembre 2020 au domicile du Président Henri Konan BEDIE.

Il s’agit de :

MAURICE KAKOU GUIKAHUE

BASSY-KOFFI BERNARD

SERI BI N’GUESSAN

N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE

N’DRI JEAN CLAUDE

EZALEY GEORGES

KAMAGATE BRAHIMA

YAPO VALERIE YOLANDE

YAO ALEX HALLANE CLEMENT

DAMOIS DESIREE

ANGOH KOUAKOU CASIMIR

N’DIAYE AMINATA

BEDIE KOUAKOU MARCEL

BEDIE KOFFI ANTOINE

ANDI DANIEL

YAO KOUAME PATRICK

JOSEPH KOKOURA

ESSOUBO YABA EPSE ETTE VINCI

BOMOH ALICE TRINITE

BLESSY JEAN CHRYSOSTOME

SUY BI GOHORE EMILE

Parmi ces personnes, 09 ont déjà été libérées. Il s’agit de :

ESSOUBO YABA EPSE ETTE VINCI

BOMOH ALICE TRINITE

BLESSY JEAN CHRYSOSTOME

SUY BI GOHORE EMILE

BEDIE KOUAKOU MARCEL

BEDIE KOFFI ANTOINE

ANDI DANIEL

YAO KOUAME PATRICK

JOSEPH KOKO URA

Il a enfin indiqué que plusieurs personnes sont déjà détenues.

Il s’agit de :

N’DAPRI DJAHA ANGE FÉLIX;

KOUDOU YANNICK ARNAULT ALIAS JAGUAR, MEDVEDEV, YANN NATIONAL, KILO, MORGANE;

BAYE DJAHOURI ABDOUKARIM;

DAGO DAZIE JEAN;

WAYORO DREHIRI AIME CYRIL ALIAS MACHOIRON DU DESERT ;

TAYOU KANEZA VENANCE ALIAS LE TCHE

AYOUB ZEINAB

MIEZAN KOUADIO KOUATRIEN BE N’GOULOHIE alias DJ VOLCANO

“Le 30 octobre 2020, j’ai saisi le doyen des juges d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire pour :

actes de terrorisme ;

attentat et complot contre l’autorité de l’État ;

meurtres ;

vol et vol en réunion avec violence portant sur du matériel électoral et divers autres biens ;

destruction volontaire de biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles (matériel électoral) ;

incendie et destruction de véhicules appartenant à autrui ;

incendie volontaire de moyen de transport public de personnes, de biens immeubles ainsi que de divers autres biens appartenant à autrui ;

pillage de marchandises et de propriétés immobilières ;

coups et blessures volontaires ;

organisation et participation à un mouvement insurrectionnel ;

organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite ;

perturbation de réunions ou d’assemblées ;

provocation au crime de meurtre ;

apologie du crime de meurtre ;

atteinte aux opérations électorales et à l’exercice du droit de vote ;

publication et divulgation de nouvelles fausses,

Faits prévus et punis par les articles 3, 8 et 10 de la loi n°2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme modifiée par la loi n°2018-864 du 19 novembre 2018 ; les articles 162, 163, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 190,196, 197, 198, 202, 242, 254, 350, 352, 381-3° et 4°, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 485 alinéa 1 et 2, 486, 493 et 495 du code pénal”, a conclu, Adou Richard Christophe.

sAPEL MONE

Comments

comments