Côte d’Ivoire: encore une bonne nouvelle au profit de l’ivoirien

Le ministre Adama Coulibaly, a procédé à l’inauguration d’une unité de production d’eau minérale dénommée « ivoir’o» à Dimbokro.

En coupant le ruban symbolique, Adama Coulibaly a salué l’avènement de cette usine qui vient apporter un plus à l’économie locale, tout en mettant à la portée des populations de la région l’eau minérale en bouteille alors qu’ailleurs, elles sont encore confrontées à une difficulté d’accès à l’eau potable.

La mise en place de cette unité de production d’eau minérale, en partenariat avec la société Swiss Fresh Water, permettra aux populations les plus démunies d’avoir accès à l’eau minérale à moindre coût. Elle permettra également de créer des emplois et contribuera à changer les habitudes de consommation des populations de Dimbokro pour une vie plus saine et une meilleure santé car cette eau est certifié OMS, a expliqué, samedi 10 octobre 2020, le promoteur, le maire Bilé Diéméléou.

Le maire s’est félicité d’avoir honoré un engagement de campagne avec le montage de cette usine à Dimbokro, faisant savoir qu’après le Sénégal, la Côte d’Ivoire est le 2ème pays africain à adopter la technologie de minéralisation de l’eau utilisée. « Dimbokro en est le précurseur dans notre beau pays », a-t-il ajouté.

Melv Sage

Comments

comments