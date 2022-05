Côte d’Ivoire: « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes » tel est le thème de cette 14e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumanbo (FEMUA)

C’est parti pour le FEMUA14 ! Le top départ a été donné ce mardi 10 mai 2022 par Madame Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie, représentante de Monsieur Patrick Achi, Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, Parrain de la présente édition. C’était en présence de nombreuses personnalités dont Messieurs Mamadou Touré et Siandou Fofana, respectivement Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique et Ministre du Tourisme.

« Entrepreneuriat et employabilité des jeunes » tel est le thème de cette 14e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumanbo (FEMUA). Pour le Ministre Mamadou Touré, ce thème est pertinent dans la mesure où le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, fait de l’entrepreneuriat et de l’employabilité des jeunes une des priorités du Gouvernement.

Tout au long du FEMUA 14, les jeunes pourront, exceptionnellement, postuler à différentes offres d’emploi et de stage. Annonce faite par le Ministre Mamadou Touré lors de cette cérémonie de lancement. À cela s’ajoute le financement par l’Agence Emploi Jeunes de projets culturels qui seront soumis tout au long de ce festival.

Ce festival qui se veut un carrefour d’échanges culturels, mais aussi une plateforme d’opportunités d’emploi pour les jeunes, sera, selon Salif Traoré alias Asalfo, son commissaire général, la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l’emploi.

Ainsi, l’Agence Emploi Jeunes, partenaire officiel du FEMUA sur plusieurs éditions, dont la présente, prendra une part active à toutes les articulations du festival dès ce Mercredi 11 mai 2022 à l’INJS.

Melv

