Côte d’Ivoire : Fabrice Sawegnon souhaite voir Ouattara candidat en 2025

Fabrice Sawegnon, le patron de Voodoo group, est favorable à une candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025.

Interrogé par nos confrères de RFI sur la probable candidature d’Alassane Ouattara lors de l’élection présidentielle de 2025, Fabrice Sawegnon a parlé sans équivoque. En effet, le directeur général de Voodoo Group a souhaité une candidature de l’actuel chef de l’État même s’il reconnait que la décision revient au président ivoirien.

« C’est le président de la République qui va décider de ce qu’il a envie de faire. Mais si moi j’avais un conseil ou un conseil, c’est plus un souhait, c’est que le président soit candidat. Vous savez, le président Ouattara a profondément transformé la Côte d’Ivoire. Et ce n’est pas seulement au niveau infrastructurel », a expliqué le patron de la chaine de télévision Life TV.

Pour Fabrice Sawegnon, la Côte d’Ivoire avait perdu la stabilité et la paix, mais Alassane Ouattara « a ramené la stabilité, la paix qui sont le préalable à tout développement ». Et l’homme d’affaire de poursuivre : « Le président Ouattara a fait passer le taux de couverture de l’électricité d’à peu près 33 % en 2011 à 85 % aujourd’hui. Et si l’on compte les populations couvertes, on a 95 %. Vous imaginez l’accès à l’électricité. Pareil pour l’eau. Les infrastructures, je n’en parle même pas parce que c’est tellement vu et su, le nombre de ponts, d’écoles, de stades maintenant. »

Pour M. Sawegnon, au regard du profond changement qu’Alassane Ouattara a opéré en Côte d’Ivoire, celui-ci mérite de briguer un autre mandat. « Qui ne voudra pas qu’un président de ce type-là continue ? Surtout quand on voit tous les ralentissements environnnants, on a envie de garder cette dynamique, cette stabilité, ce développement », a conclu l’invité de RFI.