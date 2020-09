Côte d’Ivoire: face à la situation politique Kipré demande un report du scrutin

« Demandons tous à Ouattara de reporter les élections, et mettons en place un dialogue inclusif. Il faut qu’on s’asseye pour discuter. Il nous faut un dialogue placé sous l’égide de l’Union Africaine parce qu’on a plus confiance entre nous. Une discussion qui doit prendre le temps nécessaire pour régler tous les problèmes liés aux élections. Lorsqu’une situation est problématique, on s’assoie et on discute ; car aucun sacrifice n’est de trop pour la paix. » a ainsi parlé du fond du coeur lors d’un entretient.

