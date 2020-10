Côte d’Ivoire: Fermeture de la décharge d’Akouédo, la Ministre Anne Désirée Ouloto a procédé au lancement officiel de l’accompagnement social des populations du village d’Akouédo

Après la fermeture officielle de la décharge d’Akouédo le jeudi, 04 juillet 2019, marquée par le lancement par la même occasion, des travaux de réhabilitation du site en un parc urbain moderne, ce mardi, 13 octobre, la Ministre Anne Désirée Ouloto a procédé au lancement officiel de l’accompagnement social des populations du village d’Akouédo.

Cette excellente initiative s’inscrit dans la dynamique du Gouvernement, d’améliorer les conditions de vie de ces populations qui, durant 53 ans, ont côtoyé ladite décharge, avec son corollaire de pollutions et d’atteinte à la santé.

« Le projet de réhabilitation de la décharge d’Akouédo en un parc urbain est particulier par son caractère social. En effet, le projet prévoit la construction d’infrastructures socio-économiques que sont (i) un centre de formation et de documentation sur l’environnement et (ii) des aires récréatives et sportives. », explique la Ministre Anne Désirée Ouloto, avant d’ajouter : « En plus, le Gouvernement a exigé de l’opérateur, la réalisation, en faveur du village, des mesures sociales suivantes :

la réhabilitation et l’équipement du centre de santé du village ;

la construction d’un marché sur un site désigné par le village ;

le bitumage de 2 km de voies dans le village ;

la construction d’un lycée de jeunes de filles sur un site désigné par le village ;

l’appui à la scolarité sur les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.” – “Pour que ces projets aboutissent, il nous faudra tous, œuvrer ensemble à la préservation d’un climat de paix et de sécurité qui rassure les investisseurs et favorise la sérénité de nos concitoyens. », souligne-t-elle.

S’adressant à ses parents, le Ministre Danho Paulin, cadre Atchan, Président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) a tenu à saluer le leadership du Président Alassane Ouattara grâce à qui le pays est passé d’un système de gestion des déchets quasi inexistant à un traitement moderne et écologiquement rationnel des déchets solides ménagers et assimilés collectés dans le District d’Abidjan.

Merveilles

