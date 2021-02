Côte d’Ivoire: FESCI appel au strict respect des congés de Février

Les Congés de février face au phénomène des congés anticipés, ce lundi 08 février 2021 ouvre la semaine des congés de février prévus pour le vendredi 12 février 2021. Et comme c’est malheureusement le cas depuis plusieurs années maintenant, cette semaine d’avant congés rime avec angoisse pour la communauté scolaire à cause du phénomène d’anticipation des congés et leurs lots de dégâts tant matériels que humains.La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) qui est résolument engagée dans la lutte contre ce phénomène appelle l’ensemble des élèves au respect scrupuleux du calendrier scolaire tel que défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP). D’ailleurs, elle informe l’ensemble de la communauté scolaire que des missions de sensibilisation du Bureau Exécutif National (BEN-FESCI) seront déployées sur toute l’étendue du territoire national dès ce Lundi 08 Février pour un départ en congés respectant le calendrier et surtout sans dégâts matériels ni perte en vie humaine. Aussi, elle compte sur la bonne coopération de l’ensemble des autres acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien. Fait à Abidjan le 07 Février 2021 Le Secrétaire Général Saint-Clair ALLAH.

