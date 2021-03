Côte d’Ivoire: Fleur Esther Aké M’bo réconfortée par le Pasteur Aké Martial, voici ce qu’il dit

Pasteur Aké Martial (President de la Mission Chretienne Reconciliation MCR): «Hommage de frère aîné : Quelle audace ! Fleur Esther Aké M’bo.

Tu es jeune mais battante, courageuse, et déterminée. À AGBOVILLE sans moyens tu as fait trembler des cocotiers. Aujourd’hui la Côte d’Ivoire entière et des Nations parlent de toi, de ton audace, de ton courage. Tu es devenue en peu de temps par ton charisme une icône internationale.

Petite Sœur, Pour moi ta Victoire ce n’est pas celle des urnes.

Ta Victoire est que Dieu a fait de toi aujourd’hui la nouvelle révélation politique en Côte d’Ivoire. Désormais tout AGBOVILLE te regarde. Même si tu n’a pas été déclarée “Vainqueur des élections”, tu as au moins gagné l’estime et la Sympathie de plusieurs cœurs. C’est vrai que tu réclames la victoire des urnes et que tu envisages faire un recours mais je ne crois pas que cela puisse changer les choses. S’il te plaît Petite Sœur ne tombe pas dans les ruses de tes détracteurs. Montre maintenant ta maturité, ta hauteur d’esprit en amenant le peuple d’Agboville qui envisage manifester à le faire le cas échéant dans l’ordre la discipline et le respect des lois de notre Pays. N’oublie pas que Dieu est avec toi et qu’un jour ta lumière brillera pour éclairer les peuples carnul ne peut pas cacher le Soleil avec sa main.

Tu es née pour régner. Ton NON Abbey HOHONON ( Celle qui règne, celle qui gouverne) est un nom prophétique que Papa t’a donnée à ta Naissance. Maintenant Sèche tes larmes. Les prochaines élections c’est pour demain. Tu es jeune, tu as tout l’avenir devant toi. Dieu n’oublie pas ses enfants. Amen !

