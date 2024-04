Côte d’Ivoire : Françoise Remarck lance officiellement la 13ème édition du MASA

Pendant une semaine, la capitale économique ivoirienne sera un véritable rendez-vous culturel pour les passionnés d’art, de musique, de danse, de théâtre et de conte. Avant l’ouverture de la 13ème édition du MASA, le lancement a eu lieu le jeudi 4 avril à la salle Christian Lattier du Palais de la Culture Bernard Binlin Dadié.

La 13ème édition du MASA lancée officiellement par Françoise Remarck

Les festivités de la 13ème édition du Marché des Arts du Spectacle Africain d’Abidjan (MASA) approchent à grand pas. Cet événément culturel africain en terre ivoirienne chaque deux ans, est une célébration de la diversité culturelle et du génie créatif de l’Afrique et de sa diaspora. Chaque édition offre une immersion dans un monde d’expressions artistiques uniques, permettant aux visiteurs de découvrir les multiples facettes de la scène artistique contemporaine.

Avant l’ouverture officielle de cette grande plateforme artistique qui aura lieu le samedi 13 avril prochain et qui prendra fin le samedi 20 avril prochain, des acteurs culturels, la presse, des membres du corps diplomatique, le directeur du MASA, Abdramane Kamaté, etc. étaient réunis autour de la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck, le jeudi 4 avril pour le lancement officielle de l’édition 2024 du MASA à la salle Christian Lattier du Palais de la Culture Bernard Binlin Dadié.

Pour cette édition dont le thème est : ‘’Jeunesse, Innovation et Entreprenariat : des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle’’, deux pays africains et asiatiques sont mis à l’honneur. Il s’agit du Rwanda et de la République de Corée du Sud qui seront respectivement pays à l’honneur et pays invité spécial. Depuis sa création il y a maintenant 30 ans, selon la Ministre de la culture et de la francophonie, c’est énorme et invite par la même occasion tous les artistes à relever le défi culturel à travers les sept disciplines qui seront présentes afin de se donner la chance de rencontrer des acheteurs, accroître leur popularité et saisir les opportunités de programmation à travers le monde.

En outre, Françoise Remarck a souligné « qu’il faut également montrer au monde notre richesse culturelle après la parfaite organisation de la CAN 2023 ». Tout en invitant le public ivoirien à participer massivement au MASA qui se veut populaire. Après la présentations des différents tableaux de cette 13ème édition, l’hymne officiel du MASA chanté par l’artiste Suspect 95 a été dévoilé.