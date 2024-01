Côte d’Ivoire : Gabrielle Lemaire fait des confidences sur sa première rencontre avec Didier Drogba

Gabrielle Lemaire, la compagne de Didier Drogba était l’invitée le week-end dernier de l’émission ‘’Epouses et femmes’’, diffusée sur Canal + CAN. Sur le plateau, elle a dévoilé dans quelle circonstance elle a rencontré l’ancien joueur ivoirien pour la première fois.

Gabrielle Lemaire : ‘’Notre première rencontre a été plutôt professionnelle à l’origine’’

La CAN 2023 bat déjà son plein en Côte d’Ivoire. Les différentes rencontres qui se sont déroulées ont vu des grandes nations du football tenues en échec et battues par des petits poucets de la compétition. Avant le début du grand événement sportif africain en terre ivoirienne, les responsables de la chaîne Canal + ont mis en place une nouvelle chaîne dédiée spécialement à la CAN dénommée ‘’Canal + CAN’’ sur le bouquet Canal.

Sur cette même chaîne, il y a une émission diffusée tous les samedis, consacrée exclusivement aux épouses d’anciens et joueurs africains qui participent à la ‘’CAN de l’hospitalité’’ baptisée ‘’Epouses et femmes’’, présentée par Déborah Mutund. Les femmes de ses anciens et internationaux footballeurs racontent un peu de leur penchant pour le football, la CAN et leur vie avec leurs différents époux ou compagnons.

Après la femme ivoirienne du capitaine des Black Stars du Ghana, André Ayew, c’est autour de la compagne de la légende du football ivoirien, Didier Drogba d’être reçue le week-end dernier à l’émission. Celle qui file le parfait amour avec l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans, Gabrielle Lemaire et qui lui a donné un enfant en 2023, a parlé de la carrière glorieuse de son chéri. ‘’Il a une carrière grandiose que la sienne. Je suis au contraire fière de voir que malgré qu’il ne soit pas depuis quelques années sur le terrain, il continue d’impacter les jeunes. Mon rôle est d’être à ses côtés quand il faut et si je dois me mettre en retrait, j’insiste pour l’être’’, dit-elle.

Par la suite, elle a révélé aussi dans quelle circonstance elle a fait sa rencontre pour la première fois. ‘’Notre première rencontre a été plutôt professionnelle à l’origine. Nous avons été conviés à participer à une campagne publicitaire. Et le courant est passé très vite’’, confie-t-elle. Malheureusement, c’est sur les réseaux sociaux que les internautes ont su la relation entre Didier Drogba et Gabrielle Lemaire à cause de la fuite d’une vidéo où le couple était couché sur un lit entrelacé.