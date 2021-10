Côte d’ivoire: Gaoussou Touré inaugure un siège et une radio dans le Denguele

Le Ministre Gouverneur du district du Denguele , M Gaoussou TOURE a pris part, ce samedi 23 octobre 2021, à la double cérémonie d’inauguration, du siège de la Mutuelle pour le Développement Économique et Social de la Sous-Préfecture de Tiémé (MUDESTI), et de la radio «La voix de la MUDESTI ».

La réalisation de ces projets répond à la volonté du Chef de l’Etat SEM Alassane Ouattara, qui est d’aboutir à un développement durable dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire en général et dans le District Autonome du DENGUELE en particulier.

Melv Le Sage

