Côte d’Ivoire : Gbagbo à Abidjan en juin et en catimini selon Africa Intelligence

A l’issue de longues négociations, l’entourage de Laurent Gbagbo et le premier

cercle d’Alassane Ouattara se sont finalement accordés pour autoriser le retour de l’ex-président en Côte d’Ivoire fin juin, mais

dans la plus grande discrétion.

Les termes de l’accord, validé par les deux parties, prévoient le retour de Gbagbo

avant la fin du mois de juin. D’ores et déjà, le directeur de cabinet de Gbagbo,

Narcisse Kuyo Téa, doit arriver le 7 juin à Abidjan pour régler les derniers détails.

En revanche, les autorités ivoiriennes ont expressément prohibé tout accueil

populaire et restent sourdes à toute demande d’assouplir leur position.

Le scénario négocié avec le premier cercle de Laurent Gbagbo prévoit donc que

seule une poignée de proches pourront l’accueillir au pavillon présidentiel de

l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, réservés aux chefs d’Etat. Gbagbo arrivera à Abidjan sans Charles Blé Goudé, le leader des “jeunes

patriotes” qui fut son coaccusé devant la Cour pénale internationale, mais avec

son actuelle compagne, Nadiani Bamba alias “Nady”, qui a joué un rôle central

dans les négociations avec le gouvernement ivoirien, et leur fils David al Rais

Gbagbo, âgé aujourd’hui de 19 ans.

Africa Intelligence



