Côte d’Ivoire : Gbagbo et Bédié vont se faire enrôler

Dans un communiqué rendu public par la coalition politique PDCI-FPI, les militants de ses partis sont vivement invités à s’enrôler afin de sauver le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire par les Unes. AbidjanTV. Net vous propose de découvrir l’important message de Bédié et Gbagbo aux ivoiriens.

Communiqué de Presse relative à l’enrôlement pour les élections d’octobre 2020

vu l’urgence de l’union de l’opposition politique ivoirienne;

Considérant que le gouvernement a failli à son devoir traditionnel d’identification et de recensement de la population ivoirienne;

Dans le but de permettre à tout ivoirien/ivoirienne de jouir de son droit de vote en tous temps et tous lieux;

A la suite de nos aînés en Côte d’Ivoire et en droite ligne de l’accord politique PDCI-FPI,

Dans le but de soutenir et concrétiser les efforts de réconciliation des Présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo;

La Délégation Générale PDCI et la Section FPI Atlanta, Georgia décident d’unir leurs efforts pour investir ensemble le terrain, sensibiliser et mobiliser tous les ivoiriens à compter de ce jour, afin qu’ils soient prêts et munis de leurs pièces requises pour voter le moment venu.

Nous saisissons ici l’occasion pour lancer un vibrant appel à nos frères et soeurs de la diaspora pour qu’ils se procurent les pièces requises dès maintenant. L’espoir de changement pour une nouvelle Côte d’Ivoire prospère est entre nos mains.

Fait à Atlanta, le 3 Juin, 2020

PDCI-RDA FPI

Dr. Laurent Bassa Mme Fernande Kouakou

Délégué Général Secretaire Générale

Sapel MONE

Comments

comments