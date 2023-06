Côte d’Ivoire : Georges Ouégnin rencontre les guides religieux d’Aboisso

En prélude aux élections régionales et municipales prévues pour le 2 septembre 2023, Georges Ouégnin a appelé les guides religieux de la ville d’Aboisso à prier pour un scrutin électoral apaisé. Le cadre du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) effectuait une visite dans cette localité le jeudi 22 juin

Au cours des échanges avec les guides religieux et les chefs de communautés d’Aboisso le jeudi 22 juin 2023, Georges Ouégnin a rappelé qu’il marche dans les pas de son mentor Laurent Gbagbo. “Je considère que le politique, les guides religieux et les chefs de communautés doivent marcher main dans main parce que les valeurs que prônent nos religions et nos us et coutumes ne peuvent qu’être bénéfiques à nos populations par le biais du politique”, a fait savoir l’opposant ivoirien.

Par ailleurs, M. Ouégnin a saisi l’opportunité pour annoncer sa candidature à la présidence du conseil régional du Sud-Comoé dans le but de servir toutes les populations de la région dans leur diversité sans considération de leur appartenance politique, ethnique, sociale et religieuse.

“À l’instar des présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, je souhaite que ces élections qui arrivent à grands pas soient véritablement transparentes et apaisées et que les résultats soient le reflet de la volonté populaire. La voix du peuple étant la voix de Dieu, c’est pourquoi je recommande ces élections aux prières de nos guides religieux et à l’esprit de tolérance et de cohésion sociale de nos chefs coutumiers et de communauté”, a-t-il argué.

L’affaire de la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale a également été au centre des échanges entre Georges Ouégnin et les guides religieux. “À ce propos d’ailleurs, je ne peux m’empêcher d’évoquer la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui peut être une source de conflit que nous devons résoudre en optant pour le dialogue qui est la seule alternative crédible à cette crise en gestation”, a-t-il dit.