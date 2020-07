Côte d’Ivoire : Gnrangbé Kouacou surpris par la sortie fracassante de KKB

Le maire PDCI de Yamoussoukro , M. Gnrangbé Kouacou , cité par KKB hier mardi lors de sa conférence de presse, dément formellement. Aux journaux proches du parti, Gnrangbé Kouacou affirme ne pas se reconnaître dans les propos tenus par son Frère KKB.

« Je suis surpris et consterné par les propos diffamatoires de mon jeune frère KKB en mon endroit. Non, non et non , je n’ai jamais demandé à KKB d’être candidat à quoi que ce soit, encore moins contre son “PÈRE”, comme il aime à le dire, le Président HENRI KONAN BÉDIÉ.

Je puis rappeler à mon jeune frère KKB que la dernière fois son sort m’a préoccupé , c’était pour aller à DAOUKRO , le réconcilier avec son père , il y’a de cela environ 08 mois. Et c’est son ami ZOZO , fils de YAMOUSSOUKRO , qui m’a contacté à cet effet.

Je suis allé voir le Président BÉDIÉ à DAOUKRO et j’ai pu introduire le jeune frère auprès de son Papa . J’espère qu’il s’en souvient.»

Pour Radio PDCI-RDA, “KKB est simplement manipulé et son impatience a pris le dessus sur lui”. Toujours selon le même média:

“Ne confondez pas la situation SORO-ADO à la situation KKB-BEDIÉ.

Soro a été trahi par Ado et contraint en exil ça tout le monde entier le sait. Soro nombreux sont les ivoiriens qui sont mécontents de lui car il a été le chef rebelle,et il a reconnu devant tout le monde entier que c’était pour que ADO soit au pouvoir qu’il a fait la rébellion. Combien de fois on a tenté d’éliminer soro? Alors quelqu’un qui a risqué sa vie pour que ado soit au pouvoir est ce que ado devrait le trahir?pour que LE MINISTRE GON COULIBALY soit candidat et susceptible d’être élu à l’unanimité au Nord le PAUVRE SORO fût trahi et contraint en exil,donc dès l’instant où il a été trahi par son parti il s’est donc trouvé d’autres alliés dont l’opposition… Alors que kkb est simplement manipulé et son impatience a pris le dessus sur lui.non seulement il n’as pas respecté les directives du PDCI RDA mais encore il se vend au plus offrant. C’est le même kkb qui est allé s’agenouiller chez BEDIÉ pour l’avoir désobéir en 2015.c’est le même kkb…kkb souffre d’un déséquilibre politique il a trahi le PDCI RDA alors que SORO lui il a été trahi par le rdr alors ne confondez pas les Choses. École est bon mais étude est mieux.”

Sapel MONE

