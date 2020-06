Côte d’Ivoire: « Gon Coulibaly est une chance pour le Gontougo, il va gagner les élections et vous avez besoin de le soutenir », Adjoumani

Le porte-parole du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) continue de sensibiliser les populations de la Région du Gontougo quant à l’enrôlement sur la liste électorale et l’établissement des cartes nationales d’identité pour l’élection présidentielle d’octobre 2020. Kobenan Kouassi Adjoumani a profité de la lucarne pour appeler ses parents à adopter Amadou Gon Coulibaly qui pour lui est une chance pour le Gontougo.

Kobenan Kouassi Adjoumani a parcouru les localités de Gondia, de Tiédio, de Diamba et d’Assueffry ce vendredi 19 juin 2020. Le coordonateur RHDP de la Région du Gontougo est à pied d’oeuvre pour la victoire du candidat dudit parti. De fait, cette victoire passe d’abord la sensibilisation des populations pour leur inscription sur la liste électorale et leur obtention de la carte nationale d’identité. Des opérations dont les populations ont fait siennes en dépit des difficultés réelles.

« Nous ne venons pas ici pour parler de guerre. Nous venons parler de vote. Et pour nous, l’instrument dont nous devons disposer pour aller à l’urne, c’est la carte d’électeur. Notre carte d’électeur, c’est notre fusil. On ne va pas aux élections avec des gourdins, on ne va pas aller à ces élections avec des armes, ni avec des lance pierre. On y va avec son bulletin de vote et on choisi son candidat de façon délibérée » déclare Adjoumani.

Parlant du candidat RHDP : « Amadou Gon Coulibaly est une chance pour le Gontougo, il va gagner les élections et vous avez besoin de le soutenir ». Coordonnateur régional RHDP qu’il est, Adjoumani s’est fait fort de remettre des timbres aux délégués du parti afin d’aider les jeunes majeurs qui n’ont pas de certificat de nationalité de pouvoir en avoir.

A cet effet,800 timbres ont été donnés à Gondia et 3500 à Assueffry. Les autres localités visitées ne sont pas restées en marge. Quant aux difficultés rencontrées pour l’obtention desdits documents, le ministre Adjoumani a décidé d ‘en parler à ses supérieurs pour qu’ils entendent le cri de coeur de ces jeunes.

