Côte d’Ivoire/ GOR: les secrétaires généraux de fédérations se sont engagés à accompagner Gbagbo dans la création du nouveau parti

Les secrétaires généraux de fédérations proches de Laurent Gbagbo ont rencontré l’ancien président de la République ce mercredi 18 août 2021, à son QG de campagne, sis à Cocody-Attoban. Lesdits secrétaires généraux de fédérations se sont engagés à accompagner Gbagbo dans la création du nouveau parti.

J’ai l’insigne honneur de porter la parole au nom des Secrétaires Généraux de Fédérations du Parti.

Excellence Monsieur le Président, les Secrétaires Généraux de Fédérations vous souhaitent la bienvenue. (Akwaba, Ayoka, Assrin, I Dansé, Fotamana).

Camarades militants joignez-vous à moi pour acclamer le Président Laurent Ggagbo.

Excellence Monsieur le Président, les Camarades Fédéraux vous disent grandement merci pour avoir accepté de les recevoir dès qu’ils ont manifesté le désir de vous rencontrer. Cela constitue à leurs yeux le signe de l’amour et du respect que vous avez pour les responsables des structures de base.

En effet, camarade Président, au cours du Comité Central Extraordinaire du 9 Août dernier, tu as rendu hommage aux militants de base en ces termes : « 𝙅𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙙𝙧𝙖𝙞𝙨 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙚𝙧 𝙞𝙘𝙞 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝙗𝙖𝙨𝙚, 𝙘𝙚𝙪𝙭 𝙦𝙪’𝙤𝙣 𝙣𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙚 𝙟𝙖𝙢𝙖𝙞𝙨, 𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙙𝙤𝙣𝙩 𝙤𝙣 𝙨𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙫𝙤𝙞𝙭 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙖𝙜𝙣𝙚𝙨; 𝙅𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙙𝙧𝙖𝙞𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙚𝙧. 𝙏𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙚𝙪𝙭 𝙦𝙪𝙞 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙤𝙪𝙩, 𝙖𝙪 𝙉𝙤𝙧𝙙, 𝙖𝙪 𝙎𝙪𝙙, 𝙖𝙪 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚, 𝙖̀ 𝙡’𝙊𝙪𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙩 𝙖̀ 𝙡’𝙀𝙨𝙩, 𝙦𝙪𝙞 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚𝙨, 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙚𝙪𝙭 𝙦𝙪𝙞 𝙨𝙚 𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙞𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙡 𝙮𝙖 𝙪𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚́𝙩𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙚𝙪𝙭 𝙦𝙪𝙞 𝙨𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙞𝙨𝙚́𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙦𝙪’𝙤𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙖̀ 𝙡𝙞𝙗𝙚́𝙧𝙚𝙧 𝙣𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙞𝙨𝙤𝙣𝙣𝙞𝙚𝙧𝙨, 𝙙𝙤𝙣𝙩 𝙢𝙤𝙞-𝙢𝙚̂𝙢𝙚. 𝙅𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙙𝙧𝙖𝙞𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙚𝙧 𝙚𝙩 𝙡𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙞𝙧𝙚 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞. »

Ces propos ont sonné comme un influx nerveux dans les veines des militants qui ont unanimement reconnu leur Chef. Cela ne nous étonne guère car tu connais ton peuple, ton peuple te connaît. Camarade Président Laurent Ggagbo, à ce stade de mon propos, je voudrais te transmettre la gratitude des militants d’avoir accepté de prendre les rênes du Parti suite à l’appel de Mama lancé en 2015 par les Fédéraux. Ce faisant, tu venais de ramener la paix au sein du Parti. Je voudrais également t’exprimer la compassion des Secrétaires Généraux de Fédérations, de Sections, de Comités de base et de tous les militants pour toutes les meurtrissures et les traitements humiliants, inhumains dont tu as été l’objet ces dix dernières années.

Camarade Président, les Secrétaires Généraux de Fédérations tiennent à te présenter leurs sincères condoléances pour les décès de Maman Gado Marquerite, ta génitrice, et pour tes proches collaborateurs parmi lesquels Miaka Oureto et Abou Drahamane Sangaré.

Je voudrais, à cet instant inviter toute l’assemblée à se tenir debout pour observer une minute de silence en la mémoire de nos disparus (les Secrétaires Généraux de Fédérations, les Secrétaires Généraux de section, les Secrétaires Généraux de comités de base et des militants anonymes).

Camarade Président, les Secrétaires Généraux de Fédérations, par ma voix, t’expriment leur fierté et leur admiration pour ta constance dans le combat, ta résilience, ta capacité à rebondir quand tout semble fini. Ton engagement à travers cette expression désormais célèbre « on ira jusqu’au bout » nous a motivés, revigorés.

Camarade Président Laurent Ggagbo, cette déclaration a davantage galvanisé les militants dans le combat pour la préservation de notre instrument de lutte.

A ce jour, le Parti compte 189 Fédérations et 3241 Sections.

Les Secrétaires Généraux de Fédérations, les Secrétaires Généraux des Sections, les Secrétaires Généraux de Comités de Base et les militants ont bravé tous les dangers (les assassinats, des enlèvements, des disparitions, des emprisonnements et des empoisonnements) pour tenir allumée la flamme militante et sauvegarder les acquis. Même les tentatives internes de déstabilisation n’ont pu avoir raison de l’engagement et de la détermination des camarades militants.

C’est le lieu de rendre un hommage appuyé au Camarade ASSOA Adou, Secrétaire Général du Parti pour son leadership éclairé. En effet, le Camarade Assoa Adou sans tambour, ni trompette, à équidistance tous les extrémismes a résisté à tous les vents contraires pour conduire le navire du Parti à bon port. Homme de compromis et non de compromission le Camarade Assoa a su garder la maison. Merci Camarade Secrétaire Général.

Camarade Président, ta proposition faite au Comité Central extraordinaire du lundi 09 août 2021, de rebaptiser notre instrument de lutte a emporté l’adhésion unanime des Secrétaires Généraux de Fédérations que nous sommes. En vérité, cette proposition était déjà dans les cœurs et l’esprit de nombre d’entre nous. Cependant, elle nous est apparue prématurée à l’époque. Mais aujourd’hui, après ton adresse au Comité Central, le débat est clos.

L’heure de la clarification a sonné. Fini le désordre. Fini la danse des sorcières, et des apprentis sorciers. Camarade Président Laurent Ggagbo, par ma voix, tous les Secrétaires Généraux de Fédérations prennent l’engagement de t’accompagner dans cet autre défi. Camarades Secrétaires Généraux de Fédérations, est ce que vous le pouvez ? Est-ce que vous êtes prêts ? Camarade Président, voici tes soldats mobilisés dont tu as le soutien indéfectible et sans ambages. Ils attendent tes instructions.

Je vous remercie.

Que Dieu nous garde

Front Populaire Ivoirien – Gbagbo

Comments

comments