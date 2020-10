Côte d’Ivoire: Gouaméné Alain encense Drogba

À toi Didier Drogba !!! Glaner des trophées en football après le temps des pelouses, relève de la marque des grands qui ont marqué au plus haut niveau, l’histoire du ballon rond. Au Nom de l’Union des Anciens Footballeurs de Côte d Ivoire (UAFCI), je te félicite pour ce trophée du Président de l’UEFA que tu as reçu et qui rejaillit sur l’ensemble des Anciens Footballeurs et du Football ivoirien. Bravo à toi Didier. Nos voeux de bonheur t’accompagneront chaque fois que tu seras sur le toit de l’Afrique ou ailleurs pour la fierté de la Côte d’Ivoire. Alain Gouamene President de l’UAFCI.

Melv Sage

Comments

comments