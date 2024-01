Côte d’Ivoire – Gouvernance économique : le parti de Laurent Gbagbo interpelle le gouvernement

Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire, dirigé par l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a appelé le gouvernement ivoirien à réduire les dépenses de l’État.

Sébastien Dano Djedjé, président exécutif du PPA-CI, a souligné lors de la 22ème « Tribune du PPA-CI » à Abidjan, que la Côte d’Ivoire doit baser sa gestion économique sur des valeurs comme l’éthique de l’endettement et le patriotisme économique. Il a suggéré plusieurs mesures, notamment la réduction des dépenses de l’État en supprimant les institutions peu efficientes sur le plan budgétaire.

En réaction au discours du président Alassane Ouattara pour le nouvel an 2024, le président exécutif du PPA-CI a également recommandé une réduction de la dette nationale à un niveau soutenable pour les générations actuelles et futures. De plus, il a proposé de favoriser les entreprises nationales et de régler la dette intérieure pour promouvoir le patriotisme économique.

Sur le plan politique et démocratique, le PPA-CI a critiqué le fonctionnement inefficace de la démocratie, suggérant la promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ils ont proposé la libération sans condition des prisonniers politiques, civils et militaires, ainsi que la consolidation de l’État de droit par des processus électoraux inclusifs et transparents.

Pour terminer, M. Djédjé a souligné le potentiel de développement de la Côte d’Ivoire grâce à ses richesses, si elles sont utilisées de manière efficace et responsable.

