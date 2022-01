Côte d’Ivoire : GPS dénonce l’enlèvement de M. TRAORE MAMADOU

COMMUNIQUE DE GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

Générations et Peuples Solidaires (GPS) dénonce l’enlèvement de M. TRAORE MAMADOU, membre du Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de GPS, cette nuit à son domicile d’Abidjan. Les motifs de cet enlèvement demeurent, pour l’heure, inconnus.

Générations et Peuples Solidaires, exprime ses plus vives inquiétudes pour la vie et la sécurité de M. TRAORE dont l’engagement politique n’est ignoré de personne.

Générations et Peuples solidaires appelle les autorités ivoiriennes à tout mettre en œuvre pour retrouver M. TRAORE MAMADOU sain et sauf, à le rendre à sa famille et à faire toute la lumière sur ce mystérieux enlèvement.

Générations et Peuples Solidaires s’insurge contre les enlèvements d’opposants devenus monnaie courante en Côte d’Ivoire, et dénonce la répression aveugle dont son Président, ses cadres dirigeants et ses militants sont victimes depuis plusieurs années.

TOURE Moussa

Responsable de la communication

