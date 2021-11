Côte d’Ivoire : grand moment de prière et de restauration des femmes de l’AOC à Yamoussoukro

Les dynamiques femmes de l’AOC de Côte d’Ivoire se sont données rendez-vous au lycée scientifique de Yamoussoukro pour un grand moment de prière et de restauration.

En effet, se tient depuis le 02 pour prendre fin le 05 novembre 2021 le grand moment de prière et de restauration de l’Action des Ouvrières de Christ (AOC) au lycée scientifique de Yamoussoukro. Le thème retenu pour cette année exhorte à la persévérance dans la communion fraternelle et la prière en vue du réveil d’où le thème “PERSÉVÉRONS DANS LA COMMUNION FRATERNELLE ET LA PRIÈRE EN VUE DU RÉVEIL”.

Ce sont sont toutes les femmes de l’Eglise des Assemblées de Dieu de toutes les régions de Côte d’Ivoire qui ont con-vergées vers le lycée scientifique de Yamoussoukro pour cette grande rencontre.

AOC, toujours fortes!

AOC, toujours unies!

AOC toujours conquérantes…!





