Côte d’Ivoire : grave révélétion sur la rencontre Jean Louis Billon – Ouattara

Il s’est tenu une rencontre entre le PR Et le Ministre JLB.

Cette réunion a porté principalement sur les effets de la pandémie sur l’économie ivoirienne.

Vous n’êtes pas sans savoir que le groupe SIFCA est le 2 eme employeur de ce pays et que des répercussions graves sont à prévoir.

Le groupe SIFCA qui emploie 38.000 personnes a déjà pris depuis le mois de Janvier, des précautions vis à vis de son personnel.

Cet échange respectueux et cordial entre le Président de la République et un acteur économique de ce poids n’a rien d’extraordinaire.

Le PR sait que JLB est PDCI et respecte cette position.

Évidemment que le Président Bedie en a été informé.

De surcroît JLB est un homme d’une grande éducation et il a toujours eu du respect pour les autres. Jamais il n’a eu de paroles déplacées vis à vis du PR donc il n’y a aucune animosité entre ces 2 hommes.

Pas de panique en la demeure JLB demeure attaché aux idéaux et à la discipline de son parti le PDCI RDA. Il demeure un républicain qui répond à une sollicitation du président de la République. L’ampleur de la pandémie à amener le président à recueillir son avis relativement à l’impact sur la croissance et les industries.

Par ailleurs nous invitons les inspirateurs de cette suspicion entretenue à nous présenter le contenu de cette rencontre et de nous prouver (si besoin est) le contraire de ce que nous avons présenté plus haut en ce qui concerne l’ordre du jour de cette réunion.

NB: la rencontre a eu lieu à 18h et non à minuit (soyons sérieux un président de la République ne reçoit pas à ces heures là lol)

Philippe Arnaud N’DA Président de la jeunesse Jean Louis BILLON.

