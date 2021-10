Côte d’Ivoire: Gravement blessé, Gervinho forfait pour le choc Cameroun – Côte d’Ivoire

Victime d’une déchirure des ligaments du genou droit, l’attaquant ivoirien Gervinho manquera le Cameroun – Côte d’Ivoire et même la CAN 2021.

Coup dur pour les Éléphants qui perdent Gervinho gravement blessé pendant un match dans le championnat turc. La presse parle d’une rupture des ligaments croisés. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal faisait sa sixième apparition dans l’élite turque lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur à la 12e minute et il a été immédiatement transporté à l’hôpital où il est soigné. La Côte d’Ivoire a subi un coup dur avant sa préparation pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun après que Gervinho s’est blessé lors d’un match de Super Lig turque vendredi.



La blessure est un revers pour Trabzonspor alors que l’international ivoirien s’impose progressivement comme un acteur clé de l’équipe d’Abdullah Avci depuis sa signature en provenance de Parme en juin. En attendant l’avis médical, pour ce type de blessure, les athlètes prennent au moins 5 à 6 mois pour se rétablir. Cette blessure vient amputer l’effectif de la sélection ivoirienne d’un de ses joueurs les plus importants. Gervinho manquera le Côte d’Ivoire – Mozambique mais surtout le match aux allures de finale Côte d’Ivoire – Cameroun comptant pour de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022. L’attaquant manquera également la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Melv Le Sage

