Côte d’Ivoire/ grève des taxis et la marche des docteurs, le porte-parole du gouvernement déclare: “par la discussion, on peut tout obtenir sous l’ère Ouattara”

Au sortir du Conseil des Ministres de ce mercredi 10 novembre 2021, le ministre Amadou Coulibaly, en sa qualité de porte-parole du Gouvernement, s’est prêté aux questions des journalistes. Revenant sur les récentes grève des taxis et marche des Docteurs, il a demandé à toutes les corporations de privilégier le dialogue à la manifestation, selon RTI info.

“Nous sommes dans une ère où tout peut se discuter, tout peut se négocier” clame Amadou Coulibaly. Il faisait allusion au dénouement de la grève des taxis prévue du mardi 02 au vendredi 05 novembre 2021, et de la marche des Docteurs non recrutés du mercredi 03 novembre dernier. Les deux corporations ont discuté avec leur tutelle pour le retour à la normale et la recherche de solutions consensuelles.

Amadou Coulibaly a insisté sur la forme des revendications. “Aujourd’hui, dans le dialogue, on peut arriver à trouver des solutions. Et c’est ce qui s’est passé avec nos frères Docteurs. La porte n’a jamais été fermée. Il y avait une plateforme de discussion qui était offerte mais c’est vrai que quand, pendant longtemps, on nous a fait croire que tout pouvait s’arracher, on est dans des conditions d’esprit où on pense que c’est forcément à coup de manifestation que l’on peut obtenir ce qu’on veut”.

Pour rappel, les taxis ont entamé une grève pour dénoncer la concurrence déloyale de la part de véhicules de particulier, dont ils sont victimes. Quant aux Docteurs non recrutés, ils ont manifesté pour l’amélioration du processus de recrutement. Dans les deux cas, des discussions ont été entamées et portent déjà des fruits. Chez les transporteurs, il y a la mise d’un cadre de discussion permanent pour trouver une solution face à l’utilisation des véhicules personnels. Dans l’enseignement, une réforme de la procédure du recrutement des Docteurs dans les universités publiques.

D’après le même source, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a aussi annoncé la fin des candidatures multiples et le recrutement de 450 Docteurs dans les mois à venir.

Sapel

Comments

comments