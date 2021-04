Côte d’Ivoire: GUIKAHUE lâche une bombe dans son propre camp ( PDCI-RDA)

Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA depuis le 12ème Congrès (3-6 octobre 2013), Monsieur MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ s’est désolidarisé des membres du parti en prenant pour modèle parfait, le FPI de l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour évacuer sa colère contre les militants du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire, l’Ancien Président de la Commission Ethique de l’Institut de Cardiologie d’ABIDJAN fait la morale, citant pour exemple le FPI qui est resté solidaire autour de leur Président tenu en captivité par les griffes de la CPI jusqu’à sa libération, dénonçant ainsi une absence de fraternité accentuée au sein du parti du Président Henri Konan Bédié.

« …C’est au PDCI-RDA qu’on peut voir qu’un LEADER sort d’une PRISON et puis, on l’insulte. Vous ne pouvez pas voir ça au FPI .

Si LAURENT GBAGBO avait été PDCI , peut-être, il y’a longtemps, on l’aurait lâché. Peut-être qu’après six ( 06) mois , on va commencer nous-mêmes à dire : il n’est pas bon, on lui parlait, il n’écoutait rien. Il était seul. Dix ans que le FPI est resté mobilisé . Et chaque année, ils fêtaient l’anniversaire de GBAGBO à la HAYE . Ils se retrouvent et ils vont remplir les rues de la HAYE , ils crient, ils rentrent chez eux.

Personne parmi eux n’a eu une direction générale ou un ministère. Rien . Ils ont dit : On s’en fout . GBAGBO est sorti.

(…) Mais si c’est nous au PDCI-RDA, il y’a longtemps, on a laissé le type là-bas. À peine , on a fait DÉSOBÉISSANCE CIVILE , qu’on dit BLOCUS du domicile du Président BÉDIÉ qui est en plein ABIDJAN, il y’en a qui se réunissent pour demander quand le Président BÉDIÉ n’est pas là qui assure l’intérim.

Alors que la question qu’il faut poser c’est : ON A BLOQUÉ LE PRÉSIDENT BÉDIÉ, COMMENT ON VA DÉBLOQUER . c’est ça la réaction d’un MILITANT. On ne dit pas qui assure l’intérim. On dit allons DÉBLOQUER .

Dans l’esprit du MILITANT , il ne devrait même pas lui venir à l’idée qu’on arrête son président.

Il faut changer de logiciel , au lieu d’être des militants défensifs, on doit être des militants offensifs…” a-t-il lâché.

En soutien aux dires de SE MAURICE KAKOU, Franck dosso Militant du PDCI-RDA, révèle ce jour la face cachée de la face visible du réseau des Saboteurs de la réunion convoquée .

“En réalité, un militant du PDCI-RDA doit défendre le parti et son Président, celui qui attaque le secrétaire exécutif en chef le SE MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ attaque directement le président du parti et aux intérêts du PDCI-RDA ,donc c’est mon rôle de mettre à la lumière les auteurs des manigances et des coups bas au Pdci-rda qui ont donné la destitution de plusieurs délégués et la disparition de certaines délégations de la diaspora ou même leur division. Les cadres du parti le savent.

J’ai décidé de parler des manigances de M.Ehouman Bernard car c’est trop ,dans la mesure où dans l’histoire du pdci-rda il est le seul proche du couple Bédié, qui utilise 𝐁𝐄𝐑𝐓𝐇𝐄 𝐊𝐎𝐈𝐙𝐀𝐍 dame compagnie de madame Bédié avec son réseau, déballer des cadres,autour du Président BÉDIÉ. j’ai automatiquement compris que c’est le Président Bédié qu’il vise ,en préparant un congrès afin d’imposer leur candidat.

Le Président Bédié ne mérite pas un coup d’État en interne.

Cependant M.Ehouman Bernard et son réseau oublient une chose ,le candidat du pdci n’est pas obligatoirement le candidat du parti et nous savons tous que le Président Bédié ne sera pas notre candidat en 2025 mais il restera le président du parti et même le président d’honneur du parti, que leur mentor leur envoie faire sa promotion dans la côte d’Ivoire profonde. La provocation de la chute du Président Bédié créera une implosion du parti.Ainsi l’unité du parti est en jeu, je ne peux pas assister sans rien dire .

𝐋𝐞 𝐫é𝐬𝐞𝐚𝐮 𝐧é𝐛𝐮𝐥𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐌.𝐄𝐡𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝,

Dans ce réseau il existe la face visible composée de M.EHOUMAN BERNARD en relation avec plusieurs autres cadres aux ordres du financier,un autre haut cadre très puissant du parti, je tais son nom pour l’intérêt de notre Parti, sans oublier les Ex-cadres du PDCI-RDA aujourd’hui au RHDP ceux qui veulent la tête du président Bédié.

M.Ehouman Bernard créera l’implosion du PDCI-RDA avec ces agissements.

Les activistes sont composés de 4 jeunes du PDCI et certains du Rhdp que j’ai révélé.

VALENTIN KOUASSI, le cerveau de la manipulation des jeunes du PDCI-RDA car il est le lèche botte de M.Ehouman Bernard, c’est grâce à Ehouman Bernard qu’il fut le candidat du pdci-rda aux élections législatives à 𝐁𝐎𝐍𝐆𝐎𝐔𝐀𝐍𝐎𝐔,il n’est pas un Agni, n’a aucun parent originaire dans cette ville. il ne milite dans aucune délégation PDCI-RDA de Bongouanou.

C’est lui qui a demandé aux deux autres représentants de la jpdci de rester hors.

Dans ses actions il est rentré en contact avec plusieurs coordonnateurs de la jpdci de boycotter les 75 ans du PDCI-RDA.

Sur la deuxième image il y’a VALENTIN KOUASSI ET MAMBO coordonnateur de la jpdci urbaine de daloa.

C’est lui qui avait déchiré ses vêtements afin de faire une vidéo pour demander la démission du SE

MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ,juste vous rappeler que le coup est monté de toutes pièces.

Mathurin N’dri est chargé de recruter les badauds et des attaques contre le SE MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ.

Mathurin N’dri était venu à la direction du parti avec son véhicule ,accompagné de plusieurs taxi compteurs à bords avec des badauds nous connaissons la suite.

Demandez à Ehouman Bernard d’arrêter ses manigances ,qu’il arrête de payer les journaux proche du RHDP pour attaquer le SE MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ.

Voici la face visible du réseau des Saboteurs, selon Franck dosso Militant du PDCI-RDA à jour de ses cotisations.

Sapel MONE



Comments

comments