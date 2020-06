Côte d’Ivoire : Guillaume Soro a perdu l’un de ses plus proches collaborateurs

M. MEITE Sindou a annoncé sa démission du mouvement politique Générations et Peuples Solidaires (GPS) de Guillaume Soro. Une nouvelle qui enflamme la toile.

Dans une lettre adressée à Guillaume Soro, dont AbidjanTV.Net a reçu copie le même jour, Meité Sindou a démissionné de son poste de conseiller spécial et porte-parole de Guillaume Soro, président de Génération et peuples solidaires (GPS).

«Par ce courrier, j’adresse ma démission du mouvement Générations et peuples solidaires», a déclaré Meité Sindou dans son courrier du 24 juin 2020. A croire l’ex responsable du Secrétariat national de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités, cette démission vaudra simultanément pour ses qualités d’adhérent, de membre du comité d’orientation et de coordination, de membre de la coordination GPS de l’indénié-Djuablin et de membre fondateur du mouvement.

Meité Sindou dans sa lettre n’a pas voulu évoquer les réels motifs de cette démission. Il a par ailleurs adressé ses remerciements à Guillaume Soro pour « la richesse des expériences » qu’ils ont partagée ensemble.

Notons que depuis quelques temps, le journaliste est soupçonné par des proches de Guillaume Soro d’avoir »Tourné sa veste ». Pour cause, Meité Sindou avait été reçu récemment en audience par Alassane Ouattara. Ex responsable du Secrétariat national de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités, Méité Sindou est un journaliste et homme politique. Rapporte le confrère Afrique soir .

Aucune réaction du Président de GPS, n’est pour l’heure, signalée.

Affaire à suivre !

