Côte d’Ivoire : Guillaume Soro a traité le Président Ouattara de criminel doublé d’un hors la loi sur CNN

Guillaume Soro a été interviewé hier lundi par CNN. Selon SORO Guillaume, Ouattara est un “con artist”. Un con artist est un escroc. Et Ouattara c’est la plus grande escroquerie politique de l’histoire de l’Afrique moderne. Ouattara est un escroc politique car il est réfractaire à la démocratie et à la justice. Ouattara est escroc politique parce qu’il a bradé toutes l’économie de la Côte d’Ivoire aux étrangers. Ouattara est escroc car en 10ans il a emprisonné plus que Houphouet- Bedie- Guei – Gbagbo mis ensemble.

2- Sur CNN SORO dit ouattara est un “ Liar”.

Mais le dire c’est si vous affirmez que le bouc sent mauvais. Gbagbo l’a déjà dit dans une interview: “Ouattara est un menteur”.

Ouattara a dit qu’il s’installerait à Yamoussoukro une fois élu en 2010- mensonge- il s’est plutôt installé à Assinie.

Ouattara a dit qu’il poursuivrait les comzones qui ont assassiné les We et autres Gueres, il n’a rien fait. Ouattara dit que la constitution lui permet de faire un troisième mandat- mensonge encore.

3- Finalement SORO dit que Ouattara est un “culprit” c’est un criminel doublé d’un hors la loi. Ça aussi c’est pas faut surtout quand c’est un sachant comme SORO qui le dit. Ouattara tue très mal pour ceux qui ont encore des doutes, qu’ils demandent aux aux Guere , aux We, aux Baoule, aux Agnis, aux Bethe, aux Adjoukrou, aux Senoufo partisans de SORO.



Jugez-en vous même.

Sapel MONE

